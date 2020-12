technologie 1 godzinę temu

Plantwear wdroży nowy koncept Just Plants, uruchomi serwis w języku niemieckim

Plantwear, po wejściu na Ukrainę i do Rumunii w tym roku, planuje jeszcze premierę serwisów w języku niemieckim skierowane do klientów z Niemiec oraz Austrii. W tym roku spółka zwiększy także portfolio marek o nowy koncept Just Plants, poinformował ISBnews prezes Wiktor Pyrzyk.