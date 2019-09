Platforma płatnicza Stripe weszła na 7 nowych rynków, w tym do Polski

Klienci korzystając z rozwiązań Stripe, otrzymują dostęp do globalnej sieci płatności, infrastruktury oraz wielu dodatkowych opcji ułatwiających prowadzenie biznesu w sieci. Oprócz przyjmowania przelewów przedsiębiorcy mogą korzystać z platformy do obsługi księgowości, rozliczeń czy wypłat na rzecz osób trzecich i optymalizacji płatności mobilnych - wszystko za pomocą scentralizowanego panelu zarządzania. Użytkownicy mają również dostęp do portfeli mobilnych, takich jak Apple Pay i Google Pay, wskazano także.