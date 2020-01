Play chce zwiększyć sieć do łącznie 8700 stacji na koniec 2020 r.

"W 2020 roku chcemy zwiększyć sieć do 8700 stacji na koniec 2020, a w 2021 osiągnąć zakładane łącznie 9,5 tys. stacji w sieci. Po niedawnym wyłączeniu roamingu wewnętrznego Polkomtela planujemy wyłączenie roamingu Orange i T-Mobile na przełomie 2020 i 2021" - powiedział Ziółkowski podczas konferencji prasowej.

"Intensywnie budujemy, działamy zgodnie z planem i zamierzamy kontynuować. W dwa lata chcemy dobudować ok. 2 tys. dodatkowych stacji, aby wyeliminować jeszcze istniejące niedogodności" - dodał CTO spółki .

Play ma aktualnie zasięg technologii LTE na poziomie 98,7%, a 5G Ready 48%. Ponad 93% stacji operatora w miastach dysponuje łączami o dużej przepływności co najmniej 1 gb/s. Wolumen ruchu w sieci w 2019 wzrósł o 29% r/r do 288 petabajtów. Transmisja danych w godzinach szczytu wzrosła o 31% r/r do 585,57 Gbps.