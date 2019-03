Play i Dino w giełdowej ekstraklasie. Dwa lata spektakularnych zysków, ale i strat

Co oznacza awans do WIG20? Zdecydowanie większą rozpoznawalność firmy wśród inwestorów giełdowych, a szczególnie tych zagranicznych, którzy nie robią zakupów w Dino i nie muszą kojarzyć marki Play.

Dla Dino jest to wyjątkowy dzień także dlatego, że wartość jednej akcji sięgnęła 115 zł. Jeszcze nie były tak drogie w prawie dwuletniej historii obecności na giełdzie . Na początku były wyceniane na 33,50 zł. Ten, kto zaryzykował i kupił udziały w Dino w kwietniu 2017 roku teraz liczy zyski rzędu 250 proc. Inwestując wtedy 10 tys. zł można było kupić 298 akcji. Teraz są one warte ponad 34 tys. zł.

Biznes Dino dwa lata temu był wyceniany na 3,7 mld zł. Teraz to już ponad 11 mld zł. W tym czasie sieć marketów licząca nieco ponad 700 sklepów urosła do blisko 1000. Co więcej, spółka już zaplanowała 850 mln zł na kolejne inwestycje, tak by do końca tego roku mieć blisko 1200 sklepów.