Play rozszerzył ofertę platformy Play Now o pakiet News

"Operator wprowadza do oferty nowy pakiet News, w którym znajdą się popularne kanały informacyjne: TVN24, TVN24BiS, Euronews, Bloomberg i BBC World News. W dzisiejszych czasach codzienny dostęp do najnowszych informacji stał się szczególnie ważny, a programy informacyjne są jednym z głównych źródeł aktualnej wiedzy o wydarzeniach na świecie. Właśnie dlatego Play podjął odpowiednie działania, by odpowiedzieć na potrzeby swoich klientów i rozszerzyć swoją ofertę także o polskie kanały informacyjne" - czytamy w komunikacie.

Pakiet News będzie dostępny w cenie 10 zł miesięcznie dla wszystkich klientów korzystających z oferty Play Now lub Play Now TV Box. Klienci Play mogą włączyć nowy pakiet w dowolnym momencie, tak jak pozostałe pakiety Play Now, podano także.

"Pakiet można aktywować na TV Box, w aplikacji mobilnej Play Now, na playnow.pl oraz w aplikacji Play24. Na dobry początek klienci Play Now i Play Now TV dostają bezpłatny dostęp do pakietu przez pierwszy miesiąc" - czytamy dalej.

Usługa Play Now TV to platforma streamingowa dająca dostęp do ponad 80 kanałów telewizyjnych oraz setek filmów, seriali, programów i bajek na żądanie w dowolnym miejscu i czasie. Użytkownicy Play korzystają z usługi bez zużycia pakietów danych od Play.

Pakiet podstawowy Play Now TV zawiera atrakcyjne kanały filmowe, popularno-naukowe, sportowe, dla dzieci oraz rozrywkowe (m.in. National Geographic, FOX, Disney Channel, History, Paramount Channel, Comedy Central, History, Eleven Sports 4). Użytkownicy mogą rozszerzyć podstawową wersję usługi o cztery dodatkowe pakiety tematyczne: Sport, Kids, Extra, HBO GO, a od teraz także News.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

