Play: Usługa Play Now TV i nowe oferty mają wesprzeć generowane przychody

"Opierając się na strategicznych filarach zdefiniowanych w ubiegłym roku, Play rozpoczął rok 2019 odnotowując pozytywne tendencje w kluczowych wskaźnikach operacyjnych i finansowych. W dalszym ciągu koncentrując się na budowaniu wartości z istniejącej bazy klientów, cieszymy się, że obserwujemy dalszy rozwój bazy klientów i wykorzystania przez nich usług, co przełożyło się w I kwartale na wyższy niż oczekiwany wzrost przychodów. Co ważniejsze - w kontekście wzrostu przychodów udało nam się znacząco poprawić skorygowaną EBITDA, głównie dzięki wysiłkom włożonym w rozwój własnej sieci krajowej w połączeniu z negocjacjami międzynarodowych stawek za zakończenie połączeń. To wyraźnie podkreśla trafność naszej decyzji o uniezależnieniu się od roamingu krajowego poprzez przyspieszoną budowę naszej własnej infrastruktury. W naszych obszarach 5G-Ready jesteśmy w stanie zapewnić prędkość transmisji danych powyżej 100 Mb/s, przygotowując się do przyszłej jakości usług 5G" - powiedział Harion, cytowany w komunikacie.