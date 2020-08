Play wprowadza ofertę Play Internet Stacjonarny bez umowy terminowej

"Play wprowadza promocyjne warunki oferty internetu stacjonarnego. Od teraz, każdy nowy klient będzie mógł skorzystać z internetu domowego w niezmiennej cenie 35 zł miesięcznie, bez konieczności podpisywania długotrwałych umów. Co więcej, operator przygotował specjalne oferty z telewizją Play Now TV już od 45 zł" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu tego roku Play wprowadził do swojej oferty internet stacjonarny. Jak podkreśla operator, stabilne łącze, brak limitów pobierania oraz prędkość nawet do 600 Mb/s zapewni świetne warunki do pracy, nauki i wysoką jakość rozrywki każdego dnia. Wskazał też, że Play Internet Stacjonarny działa niezależnie od obciążenia sieci komórkowej czy pogody za oknem, oferując stałą prędkość przesyłania danych i brak zakłóceń.

"Od teraz każdy użytkownik, który zdecyduje się na internet stacjonarny od fioletowego operatora, będzie miał możliwość podpisania umowy bez okresu zobowiązania. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami, każdy nowy klient otrzymuje taką możliwość całkowicie za darmo w każdej z dostępnych ofert internetowych. Co więcej, by skorzystać z oferty nie trzeba posiadać numeru w Play. Rozwiązanie powstało z myślą o tych, którzy cenią sobie swobodę oraz nie chcą czuć się przywiązani do długotrwałych kontraktów. To idealna opcja także dla studentów, którzy poszukują niezawodnego połączenia szczególnie na czas roku akademickiego" - czytamy dalej.

Play Internet Stacjonarny dostępny jest w trzech pakietach, już od 35 zł miesięcznie w ofercie z prędkością 150 Mb/s. Kolejne z nich to 300 Mb/s za 45 zł oraz 600 Mb/s za 55 zł miesięcznie. Każdy, kto zdecyduje się na usługę otrzyma również router Wi-Fi, którego instalację przeprowadzą wyspecjalizowani monterzy. Koszt instalacji jest jednorazowy i wynosi 50 zł, wymieniono w informacji.

Dodatkowo, nowi użytkownicy Play Internet Stacjonarny w każdej z ofert otrzymają również możliwość rozszerzenia usług o telewizję Play Now TV z najnowszym BOX-em już od 10 zł miesięcznie, z dostępem do 50 kanałów oraz programów rozrywkowych, informacyjnych i ogólnych. Osoby, które wybiorą ofertę z Internetem 600 Ms/s będą mogły cieszyć się dostępem do kanałów HBO oraz biblioteki filmów i seriali HBO GO przez sześć miesięcy za darmo, wskazano też w materiale.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

