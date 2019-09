Playway miał 16,54 mln zł zysku netto, 23,3 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

"W pierwszym półroczu 2019 roku grupa prowadziła intensywne działania marketingowe na rzecz gier PC: 'Car Mechanic Simulator 2018' oraz 'Thief Simulator', czego efektem był utrzymanie, przez ten okres, wysokiej sprzedaży obu tytułów. Udane premiery odnotowały: 'Cooking Simulator', 'Uboat' i 'Garden Flipper'. Pierwsze półrocze to również kontynuacja badań potencjału nowych produkcji, oraz wspieranie budowania Steam Wishlist wielu nadchodzących gier z grupy. Zespoły z grupy skupiały się na tworzeniu gier, które mogłyby być wydane w bieżącym roku, a do najważniejszych produkcji zaliczyć trzeba: 'Bum Simulator', 'Car Mechanic 19 Mobile', 'Junkyard Simulator', 'The Beast Inside', 'Deadliest Catch' oraz 'Mr. Prepper'" - czytamy w raporcie.