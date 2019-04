PlayWay miał 47,02 mln zł zysku netto, 50,07 mln zł EBITDA w 2018 r.

"Grupa kapitałowa skupiała się w 2018 roku na inwestowaniu w nowe gry komputerowe w celu zwiększenia wartości przychodów ze sprzedaży oraz jej rentowności. Skonsolidowane przychody grupy wyniosły 71 953 tys. zł, co oznacza wzrost o 80% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wartości przychodów spowodowany jest w głównej mierze większą ilością premier nowych tytułów w stosunku do roku 2017. Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 49 893 tys. zł, co oznacza wzrost o 132% w stosunku do roku 2017. Wzrost zysku netto spowodowany jest przede wszystkim bardzo dynamicznym wzrostem sprzedaży na skutek udanych premier nowych tytułów, przy stabilnej strukturze kosztów stałych i niskim poziomie kosztów wytworzenia nowych tytułów" - podano w sprawozdaniu grupy.