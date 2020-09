PlayWay: Ok. 40 spółek z grupy trafi na giełdę, w większości bez emisji akcji

"Te spółki, które są na slajdzie obecnie, czyli ok. 40 podmiotów, już zaprosiły do siebie rzesze inwestorów. Ci inwestorzy, na podstawie umów inwestycyjnych lub innych oczekują, że te spółki znajdą się na parkiecie. Moim zdaniem, wszystkie te spółki będą chciały docelowo wejść na giełdę. W większości przypadków to po prostu będzie listowanie, ponieważ pieniądze już zebrały. Taką drogę wybrały" - powiedział Kostowski podczas wideokonferencji "GPW InnovationDay".