PLL LOT oferuje płatne staże najlepszym uczestnikom konkursu o lotnictwie

"Co roku swoje prace dyplomowe broni prawie 400 tysięcy studentów różnych kierunków. Wierzymy, że w młodych ludziach drzemie ogromny potencjał do rozwoju i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dla całej branży lotniczej. Analizując potrzeby studentów znajdujących się u progu najważniejszych życiowych decyzji, chcemy zainspirować ich do poznawania lotnictwa. Najlepszych uczestników konkursu zaprosimy do siebie na płatne staże, które - jak pokazuje nasze doświadczenie - często są początkiem błyskotliwych karier w LOT" - powiedział członek zarządu ds. handlowych PLL LOT Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.