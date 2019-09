PLL LOT uruchomią nowe rejsy z Krakowa do Nowego Jorku

"Małopolska to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce, który przyciąga nie tylko turystów, ale również coraz więcej osób podróżujących w celach biznesowych. Dzięki dobrej współpracy z Kraków Airport LOT stale rozwija swoją ofertę w tym porcie. Po sukcesie naszych bezpośrednich połączeń z Krakowa do Chicago, Budapesztu, Bukaresztu i Dubrownika, a także nieustającej popularności krajowych rejsów do Warszawy, Gdańska i Olsztyna, jesteśmy przekonani, że zwiększenie częstotliwości rejsów do Chicago i nowe bezpośrednie połączenie do Nowego Jorku okażą się sukcesem" - powiedział prezes PLL LOT Rafał Milczarski, cytowany w komunikacie.