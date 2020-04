PLL LOT wykonał 388 'lotów do domu' od 15 marca do 5 kwietnia

Dzięki wsparciu projektu przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), podróżujący płacili zryczałtowaną stawkę za każdy lot, pozostałą kwotę dopłacił polski rząd. Wraz z rozwojem projektu do akcji dołączyli również inni narodowi przewoźnicy - PKP Intercity oraz firma autokarowa Polonus, dzięki którym możliwy był transport wielu Polaków bezpośrednio do rodzinnych miejscowości, podano również.

"Operacja #lotdoDomu powstała z potrzeby pomocy rodakom, których strategiczna i podyktowana bezpieczeństwem publicznym decyzja o zamknięciu granic kraju pozostawiła daleko od domu. Skala tego wyjątkowego projektu była ogromna, praca wielowymiarowa, a do tego technicznie i dyplomatycznie bardzo skomplikowana. Uruchomiona została specjalna podstrona umożliwiająca rejestrację zapotrzebowania na loty, równocześnie rozpoczęło się planowanie pierwszych połączeń i organizacja ich zaplecza. Liczba zgłoszeń rosła lawinowo w każdym dniem sprawiając, że skala projektu przybrała niespotykany dotąd rozmiar. Zrealizowane na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 388 operacji lotniczych do 71 destynacji z misją pomocy dla ponad 54 tys. obywateli Polski jest największym repatriacyjnym przedsięwzięciem w historii Polski, od czasu II wojny światowej. Wielkie podziękowania i wyrazy uznania za ciężką pracę należą się wszystkim zaangażowanym

W ciągu pierwszych 24 godzin chęć powrotu do kraju z całego świata zgłosiło ponad 23,5 tysiąca osób. Rozpoczął się skomplikowany proces szacowania zapotrzebowania na rejsy, wyścigu z czasem i zamykaniem granic kolejnych państw oraz planowania lotów także z portów, do tej pory nie obsługiwanych przez LOT, m.in. z: Agadiru, Alicante, Abu Dhabi, Cebu i Manili, Baku, Reykjaviku, Sydney, Malty, Malediwów, Cork, Trondheim, Malagi, Marrakeszu, Ammanu, Algieru, Rijadu, Dohy czy Lizbony, podkreślono.

W ciągu trzech tygodni od uruchomienia operacji #lotdoDomu, PLL LOT przywiozły do kraju 54 tys. pasażerów w ramach 388 połączeń lotniczych z sześciu kontynentów, obsługiwanych przez 44 maszyny ze wszystkich typów samolotów dostępnych we flocie LOT-u. Samoloty z Polakami wróciły m.in.: ze Stanów Zjednoczonych, Zanzibaru, Filipin, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Azerbejdżanu, Sri Lanki, Meksyku, Kuby, Norwegii, Portugalii, Argentyny, Filipin, Korei Południowej i Finlandii. Wśród tych połączeń były także rejsy, które zmieniły dotychczasowe oblicze operacji repatriacyjnej w misję ratunkową. Z Peru, Brazylii, czy Meksyku LOT zabrał do Polski rodaków, którzy znaleźli się w bardzo ciężkim położeniu spowodowanym lokalnymi ograniczeniami w przemieszczaniu się, zamknięciem bazy hotelowej, czy utrudnionym dostępem do opieki medycznej, zaznaczono.

"Samoloty w ramach operacji #lotdoDomu dotarły wszędzie tam, gdzie Polacy potrzebowali pomocy w powrocie do rodzin - to misja i obowiązek narodowego przewoźnika. Sukces ten nie byłby możliwy bez poświęcenia i ciężkiej pracy zarówno naszych załóg, jak i pracowników biurowych wykonujących i koordynujących operację #lotdoDomu. Ze względu na presję czasu i zamknięte przestrzenie lotnicze, organizacja każdego rejsu była ogromnym wyzwaniem. Konieczne było zdobycie licznych dodatkowych pozwoleń, spełnienie rygorystycznych

Najwięcej osób przywiezionych do Polski w ramach operacji #lotdoDomu skorzystało z rejsów z Londynu. W ramach 133 operacji z portów Heathrow i London-City do kraju wróciło około 21 tys. rodaków. Około 3200 osób w ramach 22 rejsów przywiozły samoloty z Dublina, w ramach takiej samej liczby połączeń z Oslo powróciło około 2700 Polaków. Na kolejnej pozycji jest Chicago z 12 lotami i liczbą 3100 przewiezionych pasażerów. Około 2200 pasażerów wybrało jeden z 10 lotów z Bangkoku, natomiast 2000 rodaków wróciło z LOT-em w ramach 12 rejsów z Edynburga. Zestawienie najbardziej popularnych kierunków operacji #lotdoDomu zamykają: Paryż z 11 lotami i 1100 osób oraz Amsterdam, z którego w ramach 10 lotów wróciło 970 pasażerów, wymieniono.

"Operacja #lotdoDomu umożliwiała powrót do Polski tysiącom Polaków rozsianych po całym świecie. To przykład jak polskie państwo może dobrze radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. To dzięki temu, że ma w swoim ręku narzędzia, aby tego typu operacje przeprowadzać. To właśnie dzięki wsparciu i zaangażowaniu spółek Skarbu Państwa, w tym Polskich Linii Lotniczych LOT, we współpracy z PKP Intercity oraz firmą autokarową Polonus możliwa była realizacja tak skomplikowanej operacji. Nie byłoby tego sukcesu bez ogromnej pracy i poświęcenia