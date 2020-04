PMR Restrukturyzacje: Transport, turystyka, meble najszybciej stracą płynność

Kolejną potęgą, która chwieje się obecnie w posadach jest biznes meblarski - sektor, który według danych Ministerstwa Rozwoju odpowiadał dotychczas za ok. 1,2% wartości dodanej w gospodarce. Według wyliczeń środowiska branżowego obroty w 2020 roku mogą spaść w nim nawet o 35%, co przekłada się na kwotę 17 mld zł. W konsekwencji, gałąź gospodarki, w której według GUS zatrudnienie znajduje dziś średnio ponad 170 tys. osób, może się niebawem uszczuplić aż o 40 tys. etatów.

"Paraliż sprzedaży detalicznej w całej Europie to wierzchołek góry lodowej problemów, z którymi wkrótce zmierzy się branża. Ok. 90% mebli produkowanych w Polsce trafia na eksport, który przez najbliższe tygodnie praktycznie nie będzie istniał. Warto również pamiętać, że meble nie należą do grupy produktów pierwszej potrzeby i w razie spadku wypłacalności gospodarstw domowych popyt na nie prawdopodobnie wyraźnie spadnie" - dodała Anisimowicz.