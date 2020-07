PMR: Rynek handlu internetowego wzrośnie o 25,6% r/r do 76,8 mld zł w 2020 r.

PMR wskazuje, że pandemia sprawiła, iż szybko zaczęła rosnąć sprzedaż internetowa także w segmentach, które do tej pory charakteryzowały się najmniejszą popularnością wśród konsumentów - np. w przypadku artykułów spożywczych.

Według danych PMR, w 2020 r. segment ten wzrośnie o ponad 40% r/r, zwiększając udział e-commerce w rynku spożywczym do 0,7%.

"Co więcej, należy się spodziewać, że koronawirus okaże się czynnikiem pozytywnie wspierającym rozwój sprzedaży internetowej artykułów spożywczych także w dłuższym okresie czasu. Do końca prognozowanego przez PMR okresu (2021-2025) rynek będzie wzrastał dwucyfrowo rok do roku" - podsumowano w materiale.