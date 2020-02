Poczta Polska chce mieć 7,4 mld zł przychodów w 2024r., inwestycje to 1,9 mld zł

"Rynek usług listowych to nie jest obszar łatwy dla Poczty - zmiana przesyłek papierowych na elektroniczne przyspieszyła. W latach 2006-2018 była w zasadzie constans, natomiast w roku 2019 nastąpiło spore tąpnięcie - minus 9%, co odpowiada 400 mln zł przychodów" - powiedział wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel podczas konferencji prasowej.

"Obecnie 18% przychodów Poczty Polskiej jest generowanych przez KEP. Planujemy, że w 2024 roku ten udział w przychodach będzie wynosił ponad 24%. Jednocześnie udział listów w przychodach spadnie do 53%. Chcemy do 5% zwiększyć udział w przychodach przesyłek paletowych z obecnych 2%" - powiedział Kurdziel.

"Nasza perspektywa 7,4 mld zł przychodów w 2024 r. w stosunku do tego, co mamy teraz, to nie jest jakaś rewolucja. Musimy być świadomi, że ogromnym wyzwaniem jest zmiana profilu organizacji i dużo trudniejsze do osiągnięcia są rentowności na paczkach niż listach, stąd wydaje się, że prognozy są realne i ambitne" - dodał Kurdziel.