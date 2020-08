Poczta Polska i WCBKT uruchomiły nowe linie technologiczne na Okęciu

Linie technologiczne zostały zaprojektowane wspólnie przez Pocztę Polską i WCBKT. Realizacja dostawy i montażu spoczywała na WCBKT. Linia technologiczna Cargo składa się z systemu stelaży stałych oraz mobilnych i służy do obsługi, formowania oraz rozformowania palet i kontenerów lotniczych podczas załadunku i rozładunku przesyłek. Konstrukcja linii to zestaw stelaży rolkowych i kołowych do palet lotniczych, specjalistycznego wózka trzywidłowego do ich transportu oraz przyczep do przewozu palet lotniczych po płycie lotniska. Wykorzystanie tych linii przyczyni się do poprawy jakości oraz bezpieczeństwa realizowanych procesów dystrybucji przesyłek lotniczych, podano także.