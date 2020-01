Poczta Polska: Liczba przesyłek z opcją Odbiór w Punkcie podwoiła się w 2019 r.

"Sieć Odbiór w Punkcie zaczęliśmy budować w 2015 roku wspólnie z partnerami, obecnie tworzą ją placówki pocztowe, stacje PKN Orlen, sklepy Żabka oraz kioski i saloniki prasowe Ruchu, w sumie to już 12 tys. miejsc. Prowadzimy rozmowy z firmami sieciowymi, aby dodawać kolejne wygodne dla klienta punkty na pocztowej mapie click&collect" - powiedział wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel, cytowany w komunikacie.

Klienci odbierają 85% przesyłek w dniu dostarczenia ich do punktu. Punkty odbioru są coraz popularniejsze wśród klientów Poczty, decyduje o tym wielkość sieci oraz jej rozwój. W grudniu 2019 ponad 40% odbiorów w punkcie zostało zrealizowanych właśnie w Żabkach, podano.

Z raportu Poczty Polskiej pt. "Rozwój rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce 2014-2023" wynika, że w 2018 roku operatorzy KEP obsłużyli ponad 476 mln paczek, czyli o 75% więcej niż w 2014 roku. Wartość rynku wyniosła 6,95 mld zł (wzrost o 60% w stosunku do 2014 roku). Prognozuje się, że w 2023 roku operatorzy KEP obsłużą prawie 850 mln paczek, czyli dwa razy więcej niż w 2017 roku. Oznacza to wzrost o 78% w stosunku do ubiegłego roku. Prognozowany średni wskaźnik rocznego wzrostu w latach 2019-2023 wyniesie 11%, podkreślono.