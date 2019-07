Poczta Polska: Pierwsze automaty paczkowe już działają, będzie 200 do końca X

"Idąc naprzeciw oczekiwaniom, zdecydowaliśmy się uruchomić w tym roku 200 automatów paczkowych. To wspólny projekt z Biedronką i Swipbox Polska. Pierwsze automaty już działają, będą działały w dwóch modelach - pierwszy w sklepach Biedronka, a drugi - umiejscowione w placówkach w strefach 24h, co umożliwia do nich dostęp całą dobę" - powiedział Kurdziel podczas konferencji prasowej.

"Ostatnie lata działania to było odbudowywanie infrastruktury i fundamentów działania Poczty. Robimy to - otwarliśmy ok. 300 nowych placówek, powstają nowe osiedla i Poczta jest do tych miejsc zapraszana. Istotnym elementem jest otwarcie całodobowego automatu paczkowego w nowej placówce Poczty. Jest jednym z kilku w Warszawie. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie ten sektor będzie dynamicznie się rozwijał" - powiedział prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.