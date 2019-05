Poczta Polska. Automaty do odbioru przesyłek pojawią się m.in. w sieci sklepów Biedronka

Poczta Polska i Biedronka. Automaty do odbioru przesyłek

Poczta Polska jest największym operatorem pocztowym na krajowym rynku, zatrudnia ponad 80 tys. pracowników. - Powiększanie naszej sieci jest warunkiem dalszego rozwoju biznesu kurierskiego, dlatego podjęliśmy decyzję do dołączeniu pocztowych automatów do odbiorów przesyłek do naszej oferty - powiedział, cytowany w komunikacie prezes zarządu Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski, podaje PAP.