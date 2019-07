Poczta Polska przenosi obsługę przesyłek paletowych do hali w Grodzisku Maz.

W porównaniu z danymi ubiegłorocznymi, w pięciu pierwszych miesiącach 2019 roku zainteresowanie usługami logistycznymi Poczty Polskiej znacząco wzrosło. Dodatkowo, coraz większą popularnością cieszy się realizowana od 1 lutego br. nowa usługa Poczty, międzynarodowa przesyłka paletowa, która umożliwia dostarczenie towarów do dowolnego miejsca w Europie, jak również z Europy do Polski. Usługi paletowe oferowane przez Pocztę zapewniają stałe i regularne dostawy na terenie Europy, dostarczanie towarów do klientów z rozproszoną infrastrukturą oraz dostawy do magazynów centralnych, sieci handlowych i detalicznych. Poczta Polska realizuje usługę na terenie Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii i innych krajów Europy na podstawie stałych umów lub jednorazowych zleceń, podano również.

Spółka chce zmienić sieć logistyczną i dostosować swoją strukturę do zjawisk rynkowych, np. zwiększającego się strumienia przesyłek międzynarodowych, również tych dostarczanych do Polski spoza Unii Europejskiej. W nowej perspektywie strategicznej do 2023 r. Poczta Polska ma podwoić przychody z paczek. Szacuje się, że za cztery lata wartość rynku KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe i paczkowe) i usług logistycznych w Polsce wyniesie 10 mld zł. W najbliższych latach będzie on stabilnie wzrastał na poziomie ok. 10% rok do roku, czytamy dalej.