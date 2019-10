handel detaliczny 48 minut temu

Poczta Polska: Rynek przesyłek wzrośnie do ok. 12 mld zł w 2023 r.

Wartość rynku KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe i paczkowe) w Polsce będzie kształtować się na poziomie blisko 12 mld zł w 2023 roku, wynika z raportu Poczty Polskiej pt. "Rozwój rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce od 2014 r. do 2023 r.". Oznacza to wzrost o blisko 50% w porównaniu do wyników z ubiegłego roku. Nadal jednak polski rynek KEP jest niewielki i stanowi 3% wartości rynku europejskiego.