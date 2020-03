Poczta Polska: Wolumen adresowanych przesyłek reklamowych wzrósł o 11% w 2019 r.

"W państwach Europy Zachodniej na jednego mieszkańca przypada około 120 adresowanych przesyłek reklamowych w ciągu roku. W Polsce rocznie takich przesyłek reklamowych jest około 15. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój usługi Direct Mail, coraz więcej przedsiębiorców sięga po to narzędzie" - powiedział dyrektor zarządzający Pionem Sprzedaży w Poczcie Polskiej Artur Więckowski, cytowany w komunikacie.

Poczta Polska stawia na rozwój usług reklamowych, które mają spełnić trend rynkowy wzrostu zainteresowania Direct Mail. Wśród nich jest przesyłka marketingowa, która jest w pełni adresowaną przesyłką. Jest to najskuteczniejsza forma marketingu bezpośredniego, umożliwiająca nawiązanie i utrzymywanie bliskich, spersonalizowanych relacji z konkretnymi odbiorcami na terenie kraju. Inną formą są druki bezadresowe, czyli ulotki, będące najtańszą reklamą bezpośrednią. Ulotki pozwolą na szerokie dotarcie do potencjalnych klientów bez konieczności używania własnej bazy danych. Na dotarcie do potencjalnych klientów - wyselekcjonowanej grupy odbiorców na podstawie określonych cech budynków pozwala natomiast mailing profilowany. Klient określa swoją grupę docelową wg kryteriów demograficznych (np. wiek, płeć) geograficznych (np. województwo, miasto), a Poczta na tej podstawie doręcza przesyłki, wskazano w komunikacie.