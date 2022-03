Pogrom rosyjskich spółek na giełdzie w Londynie. Spadek o 98 proc.

Bank centralny Rosji podał w komunikacie, że w środę nie ma notowań akcji i opcji na giełdzie w Moskwie, ze względu na "rozwijającą się sytuację". W poniedziałek i wtorek rosyjska giełda również była nieczynna. To najdłuższy okres zamknięcia giełdy ze względu na czynniki nadzwyczajne od października 1998 r.

To jednak nie przeszkadza inwestorom pokazać, co sądzą o sankcjach na rosyjskie aktywa. Parkiet zalał się czerwienią. Dalsze i to gargantuiczne straty notują bowiem spółki powiązane z Kremlem, ale notowane w Europie. Gigant energetyczny Gazprom stracił w środę 23 proc., Lukoil poszedł w dół o 92 proc., a Rosneft o 77 proc.