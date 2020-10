Poland 2.0 Summit odbędzie się wirtualnie 27-29 października

Do przeniesienia wydarzenia, jak i poprzedzających je warsztatów, do przestrzeni wirtualnej doprowadziła pandemia koronawirusa, która już wcześniej skłoniła organizatorów do zwiększenia obecności w internecie, np. poprzez uruchomienie podcastu czy organizację serii webinarów. Pomimo niestandardowej formy tegorocznych działań, stałym elementem pozostaje inauguracja kolejnej edycji współtworzonego wraz z partnerem strategicznym Boston Consulting Group (BCG) programu mentoringowego EmpowerPL, podali organizatorzy.

"Pandemia zmusiła nas do odpowiedzenia sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest Poland 2.0 Summit i jakie działania powinny iść w parze z jego wartościami. Nowa sytuacja otworzyła nam oczy na prawdziwy potencjał naszej inicjatywy i zainspirowała do poszukiwania nowych płaszczyzn działania, które wcześniej nie przyszły nam do głowy ze względu na ogrom pracy, jaki wiąże się z organizacją konferencji stacjonarnej w Londynie" - komentuje Aleksandra Wróbel, studentka University of Amsterdam, project leaderka 6. edycji Poland 2.0 Summit, cytowana w komunikacie.

Poland 2.0 Summit odbywa się w tym roku na internetowej platformie Hopin, za pośrednictwem której zalogowani uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusjach z czołowymi polskimi innowatorami. Występy specjalistów zaplanowano w obrębie sześciu ścieżek tematycznych: "MedTech", "Finanse i przedsiębiorczość", "Zrównoważony rozwój", "Kreatywne technologie", "Cyfrowa przyszłość" oraz "Cyberbezpieczeństwo i e-państwo".

"Konferencje studenckie to dla młodych Polaków ważne wydarzenia - pozwalają na networking, spotkanie potencjalnych pracodawców oraz poznanie podobnie myślących rówieśników i dobrą zabawę. Dlatego tak ważne było dla nas przeniesienie do przestrzeni wirtualnej wszystkich aspektów Poland 2.0 Summit. Szerokie możliwości personalizacji wybranej przez nas platformy pozwolą nam na udostępnienie uczestnikom konferencji przestrzeni do nawiązania relacji, które mogą mieć potem istotne znaczenie dla dalszego przebiegu ich kariery" - tłumaczy Michał Gren, świeżo upieczony absolwent Bocconi University i drugi z project leaderów 6. edycji Poland 2.0 Summit.

Tydzień przed wydarzeniem głównym zdalnie odbyły się również warsztaty z partnerami Poland 2.0 Summit, w tym z Boston Consulting Group. Specjalizująca się w konsultingu strategicznym firma to główny partner Poland 2.0, który współpracuje ze studentami na wielu płaszczyznach, m.in. w ramach programu mentoringowego EmpowerPL, którego czwarta już edycja zostanie zainaugurowana pod koniec października. Inicjatywa, która powstała we współpracy z BCG i Federacją Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii, od 2017 roku łączy ambitnych studentów ze specjalistami w bliskich im dziedzinach, którzy zobowiązują się przez rok dzielić z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem w danym sektorze, podkreślono w materiale.

"EmpowerPL przyciąga wybitnych ludzi i ich rozwija. Nadal potrzebujemy światowej klasy, kompetentnych fachowców, którzy będą tworzyć przyszłość tego kraju. Obecna sytuacja zdecydowanie nie wpłynęła i nie wpłynie na ten aspekt. Spotkania międzypokoleniowe i dzielenie się doświadczeniami zawsze będą odgrywać nieocenioną rolę w rozwoju" - podkreśla Franciszek Hutten-Czapski, managing director & senior partner, chairman BCG w Polsce.

"Myślę, że mentoring jest najlepszym sposobem, aby uniknąć błędów, które popełnił już wcześniej ktoś inny. EmpowerPL to świetna okazja, aby zapytać osobę, którą na co dzień znamy np. z internetu czy z gazet o to, jakie błędy popełniła, jak wyglądała jej kariera i w jaki sposób my możemy pokierować swoją tak, aby osiągnąć podobnego kalibru sukcesy. Dlatego też zachęcam do aplikowania każdego" - dodała Martyna Piotrowska, absolwentka University of Edinburgh, która jako organizatorka Poland 2.0 Summit uruchomiła program w 2017 roku.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące