Polcom/Intel: Ok. 34% MŚP deklaruje wysoki poziom zaawansowania cyfryzacji

"Jak wynika z raportu Polcom i Intela, migracja do chmury wspomaga firmy, ale może nie wystarczyć, aby zbudować przewagę konkurencyjną. Potrzebne jest też kompleksowe podejście do zmian w zarządzaniu modelem biznesowym. Na szczęście, decydenci w MŚP coraz częściej widzą wyraźną potrzebę cyfrowej transformacji swoich organizacji. Około 34% z nich deklaruje wysoki poziom zaawansowania w procesach cyfryzacji biznesu, zaś kolejne 24% podmiotów jest w fazie wdrażania założeń nowej strategii" - powiedział prezes Polcom Marcin Gwóźdź, cytowany w komunikacie, poświęconym raportowi.

"Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest bardzo dynamiczny, innowacyjny i świetnie dostosowany do działania pod kątem konkurencyjności rynku. Jak wskazują autorzy raportu, proces np. adaptacji chmury wśród małych i średnich przedsiębiorstw wyraźnie przyspieszył, a 36% spośród firm z sektora MŚP już dzisiaj z sukcesem zakończyło wdrażanie tego typu rozwiązań. Najważniejszą korzyścią wnoszoną przez chmurę jest możliwość skupienia się przez firmę na podstawowej działalności oraz dostęp do nowych, innowacyjnych technologii, bez potrzeby inwestycji we własną infrastrukturę IT" - czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono, firmy inwestują, nawet pomimo pandemii. Ok. 21% podmiotów jest obecnie w trakcie implementacji rozwiązań chmurowych, 7% przygotowuje właśnie plan wdrożenia, a kolejne 10% ujęło taką inwestycję w strategii rozwoju. Wyniki badania pozwalają więc z optymizmem spoglądać w przyszłość, ponieważ wiele firm zdecydowało się wyjść poza utarte schematy rozwoju, podano także.

"Przedsiębiorstwa decydują się na rozwiązania w zakresie przechowywania danych w chmurze, aby rozwiązać różne problemy. W przypadku MŚP wykorzystują one chmurę np. w celu obniżenia kosztów. Niezależnie jednak od czynników decydujących o tym wyborze, wspólnym mianownikiem dla nich jest kwestia bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych" - dodał prezes Polcom.

Firmy, które zdecydowały się na wdrożenie cloud computingu, starają się szeroko i intensywnie adaptować nowe rozwiązania w swoich środowiskach IT. Odpowiadając na pytanie o sposoby wykorzystania chmury obliczeniowej, respondenci wskazywali przeciętnie 3,82 odpowiedzi spośród 6 możliwych.

Jak podano, 91% spośród wszystkich pytanych osób wskazało, że wykorzystuje możliwości chmury obliczeniowej w zakresie wsparcia istniejących procesów biznesowych. Oznacza to, że cloud computing to optymalne rozwiązanie w obszarze dostarczania aplikacji biznesowych do obsługi klientów czy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Dla 67% respondentów chmura to sposób na poszerzenie zasobów IT bez konieczności inwestowania we własny sprzęt, oprogramowanie i miejsce przechowywania infrastruktury. Zamiast inwestować w kolejne zasoby, firmy mogą korzystać z mocy obliczeniowej w modelu abonamentowym, dostosowanym do bieżących potrzeb danego przedsiębiorstwa. Atutem usług chmurowych jest możliwość płacenia wyłącznie za wykorzystane zasoby i rezygnowania z nich, kiedy nie są dłużej potrzebne, podkreślono w materiale.

W zależności od profilu przedsiębiorstwa, cloud computing jest wykorzystywany do budowania i testowania nowych aplikacji i modeli biznesowych (53%) oraz pilotażu i wdrożeń innowacyjnych technologii, np. zakresu sztucznej inteligencji, big data czy uczenia maszynowego. W podobnym stopniu usługi chmurowe wykorzystywane są do zapewnienia ciągłości działania firmy (59%) oraz backupu i archiwizacji danych (56%). W tych zastosowaniach przedsiębiorstwa mogą odkrywać wartość dodaną chmury w postaci ograniczenia kosztów inwestycji oraz uzyskania dostępu do nowoczesnych technologii.

Mimo, że chmura obliczeniowa jest obecna na rynku od dawna, a adaptacja tego typu rozwiązań znacząco przyspieszyła w ostatnim czasie, co czwarta polska firma (26%) nie korzysta z rozwiązań chmurowych i nie planuje w nie inwestować.

Wśród najważniejszych i najczęściej wymienianych przyczyn braku planowanych inwestycji w rozwiązania chmurowe są: obawa o utratę kontroli nad przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych (74%), brak budżetu na dodatkowe przedsięwzięcia (56%) oraz brak odpowiednich kompetencji chmurowych (52%).

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2020 roku na grupie małych i średnich przedsiębiorstw komercyjnych zatrudniających od 80 do 500 pracowników. 58% ankietowanych podmiotów zatrudniało od 81 do 250 pracowników, zaś pozostałe 42% od 25 do 500 osób.

Polcom od niemal 30 lat działa na rynku polskim i europejskim. Początkowo firma była integratorem IT i koncentrowała się na usługach w zakresie przechowywania danych. Obecnie Polcom świadczy przede wszystkim usługi outsourcingu IT, w tym usługi udostępniania mocy obliczeniowej w oparciu o zespół własnych ośrodków przetwarzania danych.

