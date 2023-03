Polemika PKN Orlen i posłanki PO o rosyjską ropę. Tyle sprowadzaliśmy jej przez lata

Przypomnijmy, że pod koniec lutego PKN Orlen poinformował, że dostawy ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń do Polski zostaną wstrzymane przez stronę rosyjską. Z informacji rosyjskiego rządu, którą przekazały rosyjskie media, wynikało, że w tym roku Polska była największym w UE importerem ropy naftowej z Rosji. W pierwszym miesiącu 2023 r. sprowadzaliśmy średnio 16,9 tys. ton rosyjskiego surowca dziennie. A od 1 do 29 stycznia łącznie 490 tys. ton.

Posłanka: premier kłamał

Na to stwierdzenie posłanki zareagował Orlen. W kontrze do wpisu Pomaski koncern poinformował: "W styczniu 2023 roku importowaliśmy ok. 10 proc. rosyjskiej ropy – i nikt tego nie ukrywał. W całym 2014 roku import rosyjskiej ropy do Polski (Orlen + Lotos) wyniósł 21,2 mln ton. Był to rok aneksji Krymu przez Rosję. Refleksji wówczas nie było" – czytamy w poście biura prasowego PKN Orlen.