Rekordowe zyski Saudi Aramco. Saudyjczycy zarabiają na wojnie w Ukrainie

Dochody Aramco ożywiły wzrost gospodarczy królestwa, którego PKB według szacunków skoczyło w 2022 r. o 8,7 proc. To największy progres wśród krajów G20.

Jak pisaliśmy na money.pl Arabia Saudyjska jednocześnie wyciąga rękę do Moskwy i kolejny raz pokazała, że prowadzi własną politykę, nie oglądając się na Zachód. Największy producent ropy naftowej w OPEC bez skrupułów wykorzystuje sytuację geopolityczną i wyciągając rękę do Rosji, załatwia własne interesy.

Jednocześnie postawa Arabii Saudyjskiej to duży problem dla Polski. Saudowie są nie tylko jednym z głównych dostawców ropy do Polski, ale również zostali udziałowcem rafinerii w Gdańsku, a więc partnerem biznesowym dla Orlenu.

Ceny ropy dalej wysokie

Ceny ropy na całym świecie utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ kraje grupy OPEC+, do których należy też Rosja, podtrzymują je, ograniczając wydobycie surowca. A to doprowadziło do napięć między Rijadem, nieformalnym przywódcą kartelu, a Waszyngtonem.