Police wydłużają zapisy na akcje. Pojawiła się groźba "wrogiego przejęcia"

Ciąg dalszy zamieszania w Grupie Azoty. Pisaliśmy już o tym, jak Rosjanie z Acronu (jeden z akcjonariuszy Azotów) znowu dali o sobie znać i to przy okazji jednej z największych inwestycji w polskim przemyśle, którą chcieli zablokować . Teraz okazuje się, że to nie tylko blokada inwestycji. Istnieje bowiem ryzyko, że ktoś będzie chciał przejąć pakiet blokujący jednego z największych polskich przedsiębiorstw chemicznych.

W piątek 22 listopada miał upłynąć okres zapisów na nowe akcje Zakładów Chemicznych Police. Dzięki nim firma miała pozyskać ponad 1 mld zł niezbędnych do sfinansowania inwestycji wartej blisko 5 mld zł. Jednak niemal w ostatniej chwili władze spółki zdecydowały o przesunięciu terminu zapisów do 9 grudnia.

- Ze względu na docierające do spółki informacje dotyczące przedłużających się procesów decyzyjnych po stronie jej głównych akcjonariuszy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych akcjonariuszy spółka podjęła decyzję o wydłużeniu okresu zapisów - komentuje decyzję Wojciech Wardacki, prezes Polic.

Przesunięcie terminu na 9 grudnia nie może być przypadkowe. Dzień wcześniej mija bowiem czas, do którego rosyjski Acron może wnieść pozew sądowy przeciw Grupie Azoty, która chce kupić 66 proc. nowych akcji Polic i tym samym dorzucić grubo ponad 700 mln zł na sfinansowanie inwestycji.

Jednak to nie jedyny problem. Jak ustalił money.pl, na ostatnim walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki jeden z posiadaczy akcji zadeklarował chęć zakupu 90 proc. wszystkich akcji nowej emisji. Co to oznacza? Że mógłby teoretycznie wrogo przejąć spółkę z Polic.