Polish Cloud Academy przeszkoliła ponad 1500 pracowników sektora bankowego

"Jednym z podstawowych wyzwań w obecnym czasie jest zapewnienie sprawnego i skutecznego działania sektora finansowego w warunkach szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego i społecznego. Rozwiązania przetwarzania chmurowego pozwalają na szybkie, efektywne i bezpieczne dostosowanie się do szybko zmieniającej się sytuacji. Aby jednak skutecznie móc korzystać z rozwiązań chmurowych niezbędną są odpowiednie kompetencje i wiedza z zakresu cloud computing" - czytamy w komunikacie.

Tylko w ciągu dwóch tygodni, od rozpoczęcia szkoleń przez PolishCloud Academy, wzięło w nich udział już ponad 1500 pracowników sektora bankowego. To olbrzymie zainteresowanie pokazuje, jaki potencjał tkwi w chmurze obliczeniowej oraz jak ważny jest ten kolejny krok na drodze transformacji cyfrowej polskich banków. Wskazuje również, że w środowisku panuje przekonanie o konieczności podnoszenia wiedzy i kompetencji w tym zakresie, podano także.

Polish Cloud Academy to unikatowy i największy w Europie Środkowo- Wschodniej, bezpłatny program edukacyjny z zakresu rozwiązań chmurowych dla przedstawicieli sektora bankowego. Powstał on z inicjatywy Związku Banków Polskich we współpracy z Microsoft Polska, Google Poland, Operatora Chmury Krajowej, Accenture Sp.z.o.o. oraz kancelarią Kochański & Partners.