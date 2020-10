Politechnika Poznańska: Współpraca z Huawei mogłaby być ciekawa przy AI, chmurze

"Chcielibyśmy, aby dotychczasową współpracę z firmą Huawei rozszerzyć na obszar naukowo-badawczy, i nie ograniczać jej tak jak do tej pory, tylko do obszarów technologicznych. Myślę, że dziedzina sztucznej inteligencji (AI) mogłaby być jednym z kierunków współpracy, tym bardziej, że mamy taki kierunek studiów. Taka współpraca byłaby dość naturalna i oczywiście nie musiałaby się ograniczać wyłącznie do tego obszaru. Można sobie wyobrazić współpracę również w takich obszarach, jak środowiska chmurowe czy nowe technologie sieciowe" - ocenił w rozmowie z ISBtech prof. Zwierzykowski.

"Tak dochodzimy do akademii sieci Huawei, która działa od 2015 r. na naszej uczelni. W ramach Huawei ICT Academy oferujemy studentom sześć kursów, m.in. związanych z rutingiem i switchingiem (dwa kursy), bezpieczeństwem, sieciami bezprzewodowymi, środowiskiem chmurowym i centrum przetwarzania danych. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie poszerzymy ofertę również o kursy związane ze sztuczną inteligencją. Ponadto firma Huawei dała naszym studentom już ponad 120 voucherów dzięki którym mogli przystąpić do darmowych egzaminów certyfikujących. Warto podkreślić, że jeszcze w październiku przewidziane są trzy kolejne szkolenia dla naszych 75 studentów przygotowujące do egzaminu HCIA Routing and Switching. Za tym idzie obietnica kolejnych kuponów na darmowy egzamin, którego koszt wynosi ok. 200 USD. Jest to zatem atrakcyjna forma wsparcia Huawei dla naszych studentów" - wskazał Zwierzykowski.