Polnord dostał zielone światło z UOKiK. Węgrzy o krok od przejęcia dewelopera

Pytanie tylko, co zrobi dotychczasowy główny właściciel - Hanapeta Holdings. Do niej należy około 20 proc. akcji. Kilka dni temu przedstawiciele spółki złożyli pozew o stwierdzenie nieważności uchwały dotyczącej emisji nowych akcji , które mieli kupić Węgrzy. W ten sposób mogą zablokować przejęcie.

Hanapeta Holdings wie, że gdy dojdzie do emisji i sprzedaży akcji straci swój wpływ na to co dzieje się w Polnordzie. Udział Hanapety spadnie z 20 proc. do niecałych 7 proc.