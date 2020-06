Polonus: Liczba połączeń dalekobieżnych wzrośnie do dziewięciu od 10 czerwca

"Z końcem maja Polonus rozpoczął odmrażanie połączeń dalekobieżnych. Do tej pory zostało uruchomionych 6 linii. Już 10 czerwca, czyli tuż przed długim weekendem czerwcowym zostaną wznowione 3 kolejne połączenia - do Olsztyna, Grudziądza i Mrągowa" - powiedział Pogonowski w rozmowie z ISBnews.

Do tej pory narodowy przewoźnik autokarowy wznowił ponad 50% dotychczasowej siatki połączeń. Docelowo w kolejnych etapach będzie dążyć do przywrócenia pełnej oferty, co będzie uzależnione od aktualnej sytuacji rynkowej, wskazał dyrektor.