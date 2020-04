Polregio planuje uruchomić połączenia komercyjne na 7 trasach krajowych

"Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęły wnioski Polregio dotyczące przyznania decyzji w sprawie otwartego dostępu na 7 trasach krajowych:

Polregio planuje uruchomić nowe usługi w weekendy od 14 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. Większość połączeń ma mieć charakter całoroczny. Relacje z Olsztyna do Kołobrzegu oraz z Wrocławia do Kołobrzegu i Świnoujścia mają być realizowane wyłącznie w wakacje, poinformowano również.