POLSA i NASA mają umowę o współpracę dot. eksploracji przestrzeni kosmicznej

"Dziś kosmos jest bliżej naszego codziennego życia, niż wielu z nas się wydaje, a sektor kosmiczny to ogromna szansa rozwoju dla polskich naukowców i przedsiębiorców. Nie jest on odległą dziedziną, ale jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu, z której dobrodziejstw korzystamy na co dzień. Ma rosnące znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i naukowe dla krajowej i światowej gospodarki. Bardzo się cieszę na informacje o nowym etapie współpracy pomiędzy Polską Agencją Kosmiczną a NASA. Wierzę, że pozwoli ona na jeszcze szybszy rozwój tego obiecującego sektora i przyniesie korzyści dla obu stron" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.