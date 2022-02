To spora kwota, choć wyraźnie mniejsza niż jeszcze kilka miesięcy temu. Od października notowania indeksu WIG-Ukraina (grupuje akcje spółek pochodzących z tego kraju) spadły o blisko 30 proc . Główny powód to właśnie obawy o skutki konfliktu między Ukrainą i Rosją.

Warto jednak zauważyć, że we wtorek notowania indeksu WIG-Ukraina wyraźnie poszły w górę. W południe były na plusie około 10 proc., a w przypadku kilku spółek ceny akcji rosły o kilkanaście procent w porównaniu z poniedziałkiem. To sugeruje, że wśród giełdowych inwestorów rośnie wiara w to, że unikniemy najgorszego .

Eksperci oceniają zachowanie giełdy

Ukraińskie obligacje dają podobne sygnały

- Jest to tylko pewien niewielki wycinek ukraińskiej gospodarki i do tego praktycznie z jednego sektora. Popyt i podaż na akcjach nie jest więc manifestacją oczekiwań inwestorów co do kondycji całej ukraińskiej gospodarki - wskazuje analityk.