Polska Bezgotówkowa wesprze przedsiębiorców, oferując terminal za darmo do VI

Fundacja Polska Bezgotówkowa uruchomiła działania mające na celu realne wsparcie małych i mikroprzedsiębiorców w Polsce. Inicjatywa kierowana jest do wszystkich detalistów, którym w marcu, kwietniu lub maju kończy się 12-miesięczny okres bezpłatnego korzystania z terminala w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Pomoc będzie polegać na przedłużeniu pokrycia kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart do końca czerwca 2020 r., podała fundacja.