Polska dostarczy Ukrainie 25 tys. ton benzyny

Minister Moskwa zapewniła, że jest dobra wola po stronie Międzynarodowej Agencja Energii, by Ukraina mogła wejść na ścieżkę członkostwa i w efekcie po roli obserwatora stać się pełnoprawnym członkiem tej organizacji. – My jako Polska deklarujemy zgłoszenie Ukrainy jako członka i wsparcie w przeprowadzeniu procesu akcesji do tej organizacji – zadeklarowała minister.