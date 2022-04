Paliwo dla Ukrainy. Rolnicy z tego kraju mogą dostać 300 tys. ton diesla

Ukraina nie bez powodu nazywana jest "spichlerzem świata". To państwo odgrywa kluczową rolę w produkcji rolnej. Ukraina jest m.in. czwartym co do wielkości eksporterem pszenicy, którego udział w międzynarodowym handlu wynosi 12 proc. W przypadku kukurydzy jest to 20 proc. Kraje Afryki Płn. i Bliskiego Wschodu zależą w 30-70 proc. od zboża naszych wschodnich sąsiadów. Egipt już wprowadził stałe ceny na chleb, w ten sposób chce zahamować wzrost cen żywności. Eksperci nie mają wątpliwości, że bez pomocy Ukrainie problem będzie jednak narastał.