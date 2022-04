Rosyjski gaz. Jaką władzę Putin ma nad Europą?

Agresja na Ukrainę i sankcje na Rosję zmuszają Europę do podjęcia kroków w kierunku uniezależnienia się od gazu ze Wschodu. Nie jest to łatwe, ponieważ do tej pory Rosja miała pozycję dominującą w dostarczaniu na Stary Kontynent węglowodorów. Są kraje, które w niemal w 100 proc. polegają na rosyjskich dostawach. Ta mapa pokazuje, jaką władzę ma Putin nad Europą.