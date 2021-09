Polska sieć idzie jak burza. Ma nowy pomysł na rozkręcenie biznesu

Dino w ciągu roku otworzyło 320 nowych sklepów. Dzięki szybkiej ekspansji polska sieć na koniec czerwca miała już 1622 markety, czyli nieco ponad dwa razy więcej niż niemiecki Lidl, który ma w Polsce ok. 770 placówek.

Łączna wartość, do której Dino może dokonać emisji obligacji została zwiększona z 500 mln zł do 1 mld zł. Taką decyzję podjął w tym tygodniu zarząd spółki. Zarząd poinformował też, że uzależnia emisję obligacji od warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych.

Jak czytamy w tygodniku, gdyby listę sporządzić kilka tygodni później, Solorz spadłby na drugie miejsce. Liderem zostałby właściciel Dino Tomasz Biernacki, który do lidera tracił "zaledwie" 100 mln złotych.

Od czerwca kurs Dino poszedł jednak mocno w górę. Kiedy Dino weszło na giełdę w kwietniu 2017 roku, jedna akcja spółki kosztowała niewiele ponad 30 zł, co dawało wartość firmy na poziomie niecałych 3,5 mld zł. Obecnie spółka należy do indeksu WIG20, a jedna akcja kosztuje 340 zł, co daje kapitalizację na poziomie 33,3 mld zł. Przy takim kursie akcje posiadane przez Biernackiego są warte 17 mld zł.