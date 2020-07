Polska spółka Bonair dołączyła do grupy Fellowmind

"Dołączenie Bonair do grupy i ekspansja na polski rynek wpłyną na rolę firmy w samym Microsoftcie, pozycjonując Polskę jako strategicznego partnera w regionie CEE. Transakcja pokazuje, że ta część Europy staje się zauważalna jako istotny rynek do inwestowania. Fellowmind dotychczas działał w 5 krajach: Szwecji, Holandii, Niemczech, Danii i Finlandii. Po połączeniu sił z polską firmą będzie zatrudniać ok. 1 350 pracowników, a obroty spółki wyniosą 180 mln euro" - czytamy w komunikacie.