Polyslash złożył dokument informacyjny na GPW, debiut na NC najdalej jesienią

"Złożenie dokumentu informacyjnego na GPW to już ostatni krok na naszej drodze do debiutu na małej giełdzie. Teraz czekamy na pozytywną decyzję giełdy dotyczącą dopuszczenia naszych akcji do obrotu. Liczymy, że uda nam się zadebiutować jeszcze w I półroczu tego roku, jednak bierzemy również pod uwagę to, że proces dopuszczenia na giełdę może się przedłużyć ze względu na panującą pandemię koronawirusa. W związku z tym debiut może nastąpić nieco później. Wierzymy, że do jesieni będziemy już na giełdzie, a inwestorzy będą mogli kupić nasze akcje bezpośrednio na rynku" - powiedział prezes Dawid Ciślak, cytowany w komunikacie.