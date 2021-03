Pomysł PO. Dywidendy państwowych spółek na ochronę zdrowia

- To o czym mówimy, to rewolucja w służbie zdrowia, na to potrzebne są pieniądze (…). To są olbrzymie wydatki, ale należy je ponieść. Wiemy gdzie i jak zdobyć na to pieniądze. Mówimy o co najmniej dodatkowych 100 mld zł - powiedział Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Zgodnie z prawem, 95 proc. zysku wypracowanego przez NBP powinno trafić do kasy państwa. W 2020 roku NBP wpłacił do państwowego budżetu prawie 7,2 mld zł. Według szacunków, w tym roku może by to ok. 5 mld zł.