Portal No Fluff Jobs pierwszy oddział zagraniczny - na Węgrzech

Blisko 85% specjalistów IT z Węgier chce, żeby w ogłoszeniach o pracę były widoczne widełki płacowe. 78% z nich uważa, że powinno się w nich także uwzględnić technologie i języki programowania, wynika z badania przeprowadzonego przez No Fluff Jobs na grupie 500 respondentów.

"Większość badanych podkreślała, że brak danych o zarobkach, technologiach używanych w projekcie oraz metodologii pracy jest dla nich kłopotliwa. Z podobnymi problemami, zanim 5 lat temu wystartowaliśmy z No Fluff Jobs, zmagali się też polscy informatycy" - powiedział CEO No Fluff Jobs Tomek Bujok, cytowany w komunikacie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku IT, No Fluff Jobs stworzył specjalny formularz ogłoszenia, który skłonił pracodawców do odpowiedzi na wszystkie interesujące potencjalnych pracowników kwestie. Zawiera on wymagane języki programowania, metodologię pracy oraz informację o wynagrodzeniu. Dzięki takim elementom kandydaci w prosty sposób będą mogli stwierdzić czy dana oferta jest dla nich interesująca, podano również.