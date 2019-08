Pracuj Ventures inwestuje w chatboty rekrutacyjne oraz intraboty

"Zainwestowaliśmy w Wandlee ponieważ to młoda, ale prężnie działająca firma, która stale szuka możliwości dalszego rozwoju. Chatboty stają się coraz ważniejszym narzędziem w procesach HR, usprawniając komunikację firm z pracownikami czy kandydatami. Wandlee udowodniło, że jest gotowe do realizacji wysokiej klasy projektów dla liderów różnych branż. Naszym celem jest pomoc zespołowi w jeszcze lepszym wykorzystaniu potencjału jego rozwiązań i zwiększeniu skali działań. Jesteśmy przekonani, że wsparcie Pracuj Ventures może być dodatkowym motorem rozwojowym dla biznesu oferującego tak ciekawe rozwiązania" - powiedział partner zarządzający w Pracuj Ventures Paweł Leks, cytowany w komunikacie.

"Atutem Wandlee jest jej kompleksowe, innowacyjne podejście do tworzenia i wdrażania chatbotów dopasowanych do konkretnego klienta. Rozwiązania firmy, wykorzystując m.in. AI i machine learning, skracają czas wdrożenia oraz dostarczenia wartości chatbotów i intrabotów dla klienta. Co więcej, wraz z upływem czasu stają się coraz lepsze, dostosowując się do potrzeb użytkowników i korygując swój sposób działania na bieżąco, 'ucząc się' preferencji korzystających z nich osób" - powiedział Leks.