Prezes Cyfrowego Polsatu uspokaja: Polityka dywidendowa bez zmian

To z pewnością była giełdowa wiadomość dnia - Cyfrowy Polsat wieczorem 18 grudnia ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland. Spółka wchodząca w skład biznesowego imperium Zygmunta Solorza-Żaka jest gotowa wyłożyć około 1,18 mld zł na zakup 21,95 proc. akcji Asseco.

Cyfrowy Polsat chce nabyć do 18,2 mln akcji Asseco Poland po 65 zł za akcję. Oznacza to, że największa polska grupa telewizyjna chce kupić największą polską spółkę informatyczną. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów ruszyło dziś. Ich Zakończenie zaplanowano na 23 grudnia 2019 roku.

Prezes Asseco Poland Adam Góral zaapelował do inwestorów o sprzedaż akcji. - Zwracam się do naszych akcjonariuszy o pozytywną reakcję na ofertę Cyfrowego Polsatu dotyczącą zakupu akcji Asseco Poland - napisał w liście otwartym do inwestorów, opublikowanym na stronie Asseco, Adam Góral. Jego zdaniem oferta Zygmunta Solorza jest dla firmy "niepowtarzalną szansą".