Przejęcie Asseco. Prezes prosi akcjonariuszy o pozytywną reakcję na ofertę Cyfrowego Polsatu

Przypomnijmy. W środę wieczorem Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia do 18,2 mln akcji Asseco Poland po 65 zł za akcję. Oznacza to, że największa polska grupa telewizyjna chce kupić największą polską spółkę informatyczną. Akcje, które chce kupić grupa Zygmunta Solorza, stanowią do 21,95 proc. udziałów tej spółki. Teraz Cyfrowy Polsat ma 1,05 proc. akcji Asseco Poland. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi już w środę 19 grudnia. Zakończenie zaplanowano na 23 grudnia 2019 roku.

Polsat znowu na zakupach. Tym razem Solorz chce kupić Asseco

Góral przyjął tę propozycję "z wielką satysfakcją", a samego Solorza nazywa jednym z najwybitniejszych polskich przedsiębiorców. - Zarząd Cyfrowego Polsatu zwrócił się do nas z propozycją rozpoczęcia rozmów w sprawie zacieśnienia współpracy w zakresie budowy i obsługi przez Asseco Poland systemów informatycznych dla poszczególnych firm tworzących Grupę. Asseco Poland dysponuje zarówno produktami, jak i potencjałem merytorycznym, który mógłby doprowadzić Grupę Cyfrowego Polsatu do najlepszych rozwiązań w sferze IT, dlatego propozycję tę przyjęliśmy z wielką satysfakcją - pisze.

- Propozycja zarządu spółki kontrolowanej przez Zygmunta Solorza, jednego z najwybitniejszych polskich przedsiębiorców, jest niewątpliwie wyrazem docenienia naszych dotychczasowych osiągnięć. Nie mam wątpliwości, że zacieśnienie współpracy może posłużyć zwiększeniu konkurencyjności zarówno Asseco Poland, jak i Grupy Cyfrowego Polsatu - wskazuje.

- Szansa rozszerzenia współpracy, którą otrzymuje nasz zespół jest szansą niepowtarzalną, przy czym to od naszych dotychczasowych akcjonariuszy, w dużej mierze, będzie zależało, czy dojdzie do urzeczywistnienia realizacji tych planów. W związku z tym, zwracam się do naszych Akcjonariuszy o pozytywną reakcję na ofertę Cyfrowego Polsatu dotyczącą zakupu akcji Asseco Poland - pisze założyciel Asseco.

Swój list zakończył zapewnieniem, że w jego opinii pojawienie się Cyfrowego Polsatu, jako akcjonariusza Asseco Poland może przyczynić się do dalszego wzrostu wartości Asseco Poland.

