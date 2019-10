Prezes GPW: Liczymy na 10% przychodów z innowacji technolog. w ciągu kilku lat

"To system, który został stworzony przez bardzo dużą giełdę dla siebie w pierwszej kolejności. Dość trudno wdraża się go na mniejszych giełdach, nie tylko ze względu na cenę, ale też technologicznie jest wiele elementów, które nie są potrzebne. Do tego powstał relatywnie dawno. Jest co prawda obudowywany nowymi funkcjonalnościami, ale samo sedno od lat 80-tych się nie zmieniło. Chcemy wykonać 'żabi skok' w kierunku systemu, który będzie miał zaszyte bardzo nowoczesne technologie, dzięki czemu będzie wydajny a poprzez swoją modularność oraz ekonomicznie będzie bardziej dostępny dla mniejszych i średnich giełd" - wskazał prezes.