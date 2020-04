Prezes KGHM: Produkcja na stałym poziomie, nie ma powodu do rewizji planów fin.

Prezes zapewnił, że wydobycie i produkcja w hutach odbywa się nieprzerwanie, a pracownicy są wyposażeni we wszelkie możliwe środki ochrony. Systematycznie realizowany jest eksport na rynki europejskie czy do Chin.

"Sam spadek cen miedzi nie jest bardzo odczuwalny, ponieważ mamy kontrakty zabezpieczone instrumentami hedgingowymi. Patrząc jednak w przyszłość, zobaczymy, jak zamknie się marzec, jak będzie wyglądał kwiecień i to będą dla nas wskazówki do ewentualnego innego podejścia do planów finansowych na rok 2020. Jednak po marcu nie widzimy jeszcze powodów do ich zmiany" - zapewnił prezes.